Adolescente mantém familiares reféns, na zona oeste de Poços de Caldas

Jovem de 17 anos em crise psicótica mantém em cárcere privado o irmão de 15 anos e sua avó materna de 70 anos de idade, no bairro Bortolan, zona oeste de Poços de Caldas.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz é usuário de drogas e está mantendo as vítimas reféns com um facão. O jovem disse aos familiares que não quer a presença da polícia no local, ameaçando executar as vítimas.

A equipe de atendimento pré-hospitalar encontra-se à postos no logradouro, aguardando a negociação da Polícia Militar.