Mais de 80 pedras de crack foram apreendidas após denúncia anônima, em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu 81 pedras de crack, no bairro Jardim Quisisana, no final da tarde de ontem (11), após denúncia anônima de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, dois homens – um maior e outro menor – estavam abordando indivíduos e comercializando a droga. Quando um deles avistou os policiais, arremessou um invólucro por cima de um muro e foi encontrado pelos policiais, contendo dez pedras de crack. Durante busca pessoal, também foi apreendida uma pochete com outras 71 pedras da mesma substância e R$45,00 em dinheiro. No bolso do menor foi encontrado R$10,00.

O autor foi preso e o menor apreendido, em flagrante delito. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, junto ao material.