Agosto Dourado: Mamaço será realizado no Parque José Affonso Junqueira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dando continuidade às ações do Agosto Dourado, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Aurora Materna promove o Mamaço do município. O evento, que é direcionado a gestantes, puérperas e lactantes, será realizado no sábado, 19, com início às 9h, no Parque José Affonso Junqueira.

“O Mamaço é um ato simbólico que tem por objetivo naturalizar o ato de amamentar em qualquer espaço e a qualquer hora desde que bebês e mães estejam desejando fazê-lo. As mães que amamentam, amamentaram e que apoiam essa causa podem participar.” explicou a enfermeira Angela Ferreira da Silva.

O encontro é um convite para lactantes se reunirem para chamar a atenção da sociedade sobre a importância da amamentação. A ação contará com aula de Yoga realizada pela Ana Paula Casalino, show da Família Bixo e uma roda de conversa com Danielle Guimarães abordando o tema: “Amamentação e Retorno ao Trabalho”. Para participar basta levar 1kg de alimento.

O evento é organizado pelo Grupo Aurora Materna e conta com apoio da Prefeitura por meio da secretaria de Saúde.