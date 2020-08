Agosto Dourado: Santa Casa participa da semana do aleitamento materno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Agosto Materno e a Semana Mundial do Aleitamento Materno #SMAM2020 trazem o lema Apoie o Aleitamento Materno por um Planeta Saudável

Na Santa Casa de Poços a #SMAM2020 está sendo realizada pela equipe da Ginecologia e Obstetrícia em conjunto com a equipe da Pediatria, que são ambas as partes interessadas no aleitamento. Os setores foram todos decorados e colocados arcos de bexigas.

Foi feito um mural de fotos de um ensaio feito pelo jornalista Rafael Santos com as mães amamentando. A Unimed doou chocolates da Cacau Show para as mamães e, além disso, estão sendo realizadas uma série de lives no aplicativo Google Meet, ministradas por médicos, tanto obstetras como pediatras, sobre diversos temas relacionados a amamentação.

A #SMAM 2020 se concentra no impacto da alimentação infantil no meio ambiente e no imperativo de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno para a saúde do planeta e de seu povo. “A Semana da Amamentação é uma semana mundial que vem para informar não só a mãe, mas os familiares e companheiros da importância da amamentação. Amamentar não é fácil e ter uma rede de apoio com a família, com o companheiro e com a equipe de saúde é muito importante para incentivar essa mãe a manter o aleitamento materno exclusivo por pelo menos 6 meses. A criança, ao contrário do que muitos pensam, não nasce sabendo mamar. Então, é um processo doloroso, muitas mães ficam machucadas, com fissura na mama, têm que acordar de madrugada e a criança não pega direito, sentem dor… Tudo isso é desestimulante para a mãe e se ela não tiver uma rede apoio muito bem formada, de pessoas que estejam do lado dela, é muito fácil desistir e dar uma mamadeira, dar um complemento”, explica a médica da Maternidade da Santa Casa, Dra. Cristine Moreira Silva Benetti, que destaca que as mães estão tendo muitas dúvidas em relação a amamentação em tempos de pandemia de covid-19. “Apesar de sabermos pouco sobre a transmissão do vírus em gestantes e puérpera, que é a mãe que acabou de ter um bebê, as orientações são manter o aleitamento materno, com a devida higiene, principalmente das mãos, antes da amamentação e manter máscara na hora de amamentar. Se sintomática, a gente orienta ainda fazer a ordenha do leite e uma terceira pessoa administrar esse leite em copinho ou colher para o bebê”, relata Dra. Cristine.

