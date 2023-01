Agricultor familiar doa 200kg de verduras para o Banco de Alimentos

Alice Dionisio

O agricultor familiar Joaquim José da Costa, morador da Fazenda Souza Lima, fez uma doação de 200 kg de couve para o Banco Municipal de Alimentos. Bem-vindas, as verduras vão compor a cesta verde, encaminhada a famílias de pessoas com doenças crônicas, acompanhadas pelo Cras – Centro de Referência em Assistência Social.

O Banco de Alimentos integra a política de Segurança Alimentar do município. O equipamento recebe e adquire gêneros alimentícios como frutas, legumes e verduras, especialmente da agricultura familiar e alimentos básicos como arroz, feijão, farinha e óleo, e distribui a entidades e famílias em situação de insegurança alimentar cadastradas.

O Banco de Alimentos visa à garantia do direito humano a uma alimentação saudável e a agricultura familiar é essencial no processo, seja por meio de doações ou compra, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos Municipal ou Programa Alimenta Brasil Federal. Ambos são voltados à aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar para destiná-los às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição.

Doações

Para fazer sua doação é fácil. Basta levar os gêneros alimentícios até a sede do Banco de Alimentos ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a entrega das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social. As doações são voluntárias, conforme a disponibilidade/oferta dos doadores. O Banco de Alimentos de Poços de Caldas está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações da Ceasa.

