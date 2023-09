Alcoa divulga hidrato de baixo carbono no 51º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fabricado na unidade da Alcoa Poços de Caldas (MG) com o selo Sustana EcoSource, o produto faz parte da estratégia de transição energética da empresa

Conhecida como modelo de tecnologia e sustentabilidade entre todas as plantas operacionais da Alcoa no mundo, a unidade de Poços de Caldas (MG) já reduziu em 20% as emissões de carbono no primeiro quadrimestre de 2023. A conquista é reflexo de investimentos constantes em inovação, como a alumina NMA (Non-Metallurgical Alumina) com o selo Sustana EcoSource, sendo a primeira alumina do mundo a ganhar o selo de baixo teor de carbono. O portifólio cobre os produtos alumina e hidrato, esse, por sua vez, conhecido também como o hidróxido de alumínio ou hidrato de baixo carbono, por conta do processo sustentável de produção – será apresentado na 51ª edição do Congresso Nacional de Saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), que será realizado de 18 a 22 de setembro, no Centro Nacional Inn de Convenções (Cenacon), em Poços de Caldas.

O selo Sustana EcoSource comprova que o produto tem intensidade equivalente de dióxido de carbono (CO2e) inferior a 0,6 toneladas por tonelada de alumina produzida, abaixo da média do mercado, incluindo os escopos 1 e 2 da mineração de bauxita e refino.Tudo porque as caldeiras da Refinaria, movidas à energia elétrica (gerada por hidrelétricas), já reduzem a emissão em 5,6% em comparação com as operadas a gás natural.

“Apenas a unidade de Poços de Caldas fabrica o produto, sendo que grande parte dele é destinado para empresas de tratamento de água em todo o Brasil, além de exportação. Agora, com a divulgação do hidrato certificado, nossos clientes também poderão mostrar que colocam em prática processos sustentáveis. Mais do que resultado de investimentos em boas práticas de ESG (governança ambiental, social e corporativa), esta conquista fortalece o nosso objetivo de reinventar a indústria do alumínio para um futuro mais sustentável”, destaca Fabio Martins, diretor de Operações da planta, ressaltando que o hidrato de baixo carbono também é usado como insumo para a fabricação de vidros.

O investimento em transição energética, via substituição de combustíveis fósseis por renováveis, reflete a ambição da empresa com a redução de Gases de Efeito Estufa (GEE) para alcançar Net Zero em 2050 e, ao mesmo tempo, com a entrega de produtos cada vez mais verdes para os seus stakeholders.

“O EcoSource faz parte da família Sustana™ da Alcoa, a mais completa linha de produtos com baixa pegada de carbono do setor, por ser a única a incluir hidrato, alumínio primário e alumínio com conteúdo reciclado”, explica Juliana Marques, diretora Comercial da Alcoa para Américas e Ásia.

Serviço:

Apresentação do hidrato de baixo carbono | Alcoa

Congresso Nacional de Saneamento da Assemae

19 de setembro (terça)

18h às 19h

Cenacon (Av. Ver. Edmundo Cardilo 3.500, Poços de Caldas)