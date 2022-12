3ª Carreata Solidária é realizada neste domingo (11), em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio e Ivonete Dorr

A 3ª Carreata Solidária acontece neste domingo, (11), com a concentração de veículos atrás do Palace Hotel e Palace Casino, no Parque José Affonso Junqueira, a partir das 8h.

A ideia é unir forças e contribuir com o Lar Criança Feliz, que atualmente assiste cerca de 90 crianças e adolescentes. A Instituição de proteção social, espera receber leite de caixinha ou brinquedos, do público em geral e, todos os donativos serão recebidos pelo papai Noel .

Colecionadores participantes dos clubes de carros antigos são grandes parceiros do evento, expondo as raridades, dando um charme especial à carreata. Os veículos da atualidade também são bem vindos, bem como as motos.

Às 10 horas, a fila de carros será formada para o passeio pelas ruas centrais da cidade. Como nos anos anteriores, a carreata contará com participação do Corpo de Bombeiros para transportar o papai Noel, com a Defesa Social e Polícia Militar para garantir a segurança de todos, no trânsito.

A 3ª Carreata Solidária tem a realização da Tv Poços, na direção da jornalista.”O evento tem ganhado visibilidade pela movimentação atípica nas ruas centrais dos belos carros antigos , pela presença do papai Noel, mas principalmente, pela contribuição nas causas sociais”, ressalta a jornalista , Ivonete Dorr . o evento conta ainda com a parceria dos clubes de antigomobilismo, apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Defesa Social.