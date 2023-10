Alcoa é uma das 150 melhores empresas do Brasil pelo 3º ano consecutivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Empresa é destaque no Ranking Brasil, que avalia clima, ambiente de trabalho e gestão de pessoas

A Alcoa é referência em gestão de pessoas. Quem afirma isso são os próprios colaboradores que, pelo terceiro ano consecutivo, colocaram a empresa global, líder na produção de alumínio no país, no ranking Great Place to Work (GPTW) Brasil 2023. Esta conquista reforça a assertividade das ações, iniciativas, benefícios e políticas da companhia para atrair, valorizar e reter seus talentos.

Na 27ª edição do Ranking Brasil, a empresa está entre mais de 5.300 organizações participantes e se destaca com os pontos fortes em valores e cultura.

“Estamos muito contentes com mais esta conquista que demonstra o quanto temos avançado para a promoção de ambientes mais plurais e acolhedores para todas as nossas pessoas. Isso também reflete o reconhecimento das nossas equipes aos investimentos realizados em desenvolvimento, aceleração de carreira, benefícios e promoções para que possamos continuar cuidando das pessoas com relações baseadas na confiança, segurança, respeito e diversidade”, comemora André Rolim, diretor de Relações Humanas da Alcoa.

O GPTW publica anualmente mais de 40 rankings, premiando as melhores empresas para trabalhar nos âmbitos nacional, regional, setorial e temático.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 17 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.