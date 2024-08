Alcoa Poços de Caldas celebra 10 anos do Programa Cultivando a Mata Atlântica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento contou com o plantio de 20 mudas de árvores nativas e a inauguração do espaço “Paulo Fernando Junqueira”, em homenagem às contribuições ambientais do ex-funcionário

A Alcoa Poços de Caldas realizou, no dia 1º de agosto, a celebração dos 10 anos do programa de educação ambiental Cultivando a Mata Atlântica, com a inauguração do “Espaço Paulo Fernando Junqueira” no Arboreto do seu Parque Ambiental. Durante o evento, a família do ex-Alcoano, que faleceu em junho deste ano, recebeu uma placa em homenagem à sua atuação por cerca de 30 anos na educação ambiental de milhares de crianças e jovens. Na ocasião ainda foram plantadas 20 mudas de árvores de espécies nativas.

“Celebramos 10 anos de programa com muito orgulho dos seus resultados”, destacou Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas. “Ao longo de todo este período, mais de 2.500 alunos dos ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas de Poços de Caldas, Andradas e Caldas (MG) e Divinolândia (SP) aprenderam sobre a importância da biodiversidade do bioma”.

Emocionada com a homenagem, Cristiane Junqueira, esposa de Paulo, que estava acompanhada das filhas Sarah e Mariana, relembrou o amor e a dedicação que ele tinha pelo Parque Ambiental: “Esse local era uma das suas grandes paixões e voltar aqui nos faz reviver bons momentos”, disse. “Não temos palavras para traduzir a nossa gratidão por este reconhecimento”.

Já Rodrigo Giannotti, gerente de Refinaria e Áreas de Resíduo de Bauxita e diretor interino de Operações da unidade, reforçou a importância da conscientização ambiental na formação das próximas gerações. “Diante de tantos problemas que enfrentamos com as mudanças climáticas, o trabalho de consciência ambiental que realizamos com crianças e jovens da região é essencial para que desenvolvam compromisso e responsabilidade ética com a preservação do planeta”, destacou.

Sobre o Programa Cultivando a Mata Atlântica

O Programa Cultivando a Mata Atlântica é uma iniciativa da Alcoa Poços de Caldas em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas, Fundação Jardim Botânico e Zoo das Aves. Desde 2014 proporciona experiências educativas ambientais para estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio de escolas públicas de Poços de Caldas, Andradas e Caldas (MG) e Divinolândia (SP).

Durante os encontros no Parque Ambiental, os alunos são instruídos sobre a importância da preservação do bioma Mata Atlântica, além de mineração, reabilitação de áreas mineradas e presença do alumínio no cotidiano. Percorrem também uma trilha em área recuperada e conhecem o viveiro de mudas nativas. Eles também visitam o Jardim Botânico e o Zoo das Aves.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 colaboradores (entre funcionários e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0