Alcoa Poços de Caldas firma parceria com IF Sul de Minas

Parque Ambiental da companhia será utilizado para estudos e pesquisas

A Alcoa Poços de Caldas firmou parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IF Sul de Minas para utilização do laboratório do Parque Ambiental da Companhia e realização de pesquisas de campo nas áreas das RPPNs (Reservas Particular do Patrimônio Natural) Retiro Branco e Morro das Árvores, ambas de propriedade da Alcoa.

A oficialização da parceria aconteceu nesta sexta-feira, 1º de março, no Parque Ambiental, e contou com a presença de Fabio Martins, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas; Cleber Avila Barbosa, reitor do IF Sul de Minas, além de representantes das duas instituições e do secretário Municipal de Meio Ambiente de Poços de Caldas, Marcos Vinicius de Moraes.

O diretor da Alcoa Poços de Caldas, relembrou que o relacionamento entre a empresa e o Instituto Federal é de longa data, sendo que esta é a quarta parceria realizada nos últimos anos. “A possibilidade de podermos contribuir com o desenvolvimento de pesquisas e na formação de profissionais mais qualificados é muito gratificante, em especial com o Instituto Federal, com quem temos construído uma relação benéfica para ambos os lados, reforçando a importância da parceria público-privada”, destaca Fabio Martins.

Os outros três projetos foram: pesquisa de alunos na RPPN Morro das Árvores para o trabalho “Ecologia da Vegetação de Campos de Altitude no Planalto de Poços de Caldas/MG”; “Monitoramento das fitocenoses remanescentes de Mata Atlântica em propriedade da Alcoa” e “Implantação de corredores ecológicos em Poços de Caldas e região”, este também firmado no início deste ano.

O IF Sul de Minas também conta com duas cadeiras no Conselho Consultivo de Relações Comunitárias da Alcoa, sendo representado por Rafael Neves e Sérgio Pedini. O Conselho tem como objetivo auxiliar a Alcoa na identificação e priorização de áreas de necessidades comunitárias e oportunidades de parcerias e colaborações significativas com a comunidade.

“É uma alegria poder celebrar esta parceria com a Alcoa, uma oportunidade única para os alunos explorarem e estudarem a biodiversidade presente no local, realizando atividades práticas e interdisciplinares que contribuirão para seu desenvolvimento acadêmico e profissional e a conservação e a sustentabilidade ambiental”, ressaltou Cleber Avila Barbosa, reitor do IF Sul de Minas.

De acordo com Rafael Neves, diretor do campus de Poços de Caldas, essa parceria é fundamental para a infraestrutura da instituição. “As pesquisas vão envolver educação ambiental, desenvolvimento de métodos e análises de novas espécies em áreas de reflorestamento e de mata nativa para os nossos alunos dos cursos de Gestão Ambiental, Geografia e Ciências Biológicas, por meio de trabalhos de conclusão de curso e pesquisas científicas, por exemplo. O município de Poços de Caldas vai ganhar muito com a mão de obra qualificada que será formada”, observa

Sobre o Parque Ambiental

Desde a sua inauguração em 1993, o Parque Ambiental recebeu mais de 108 mil visitantes. No ano de 2023, contou com mais de 2.000 visitantes e doou mais de 27 mil mudas à comunidade, todas cultivadas em seu Viveiro de Mudas. O espaço está localizado em uma das duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) estabelecidas e mantidas pela unidade: a RPPN Retiro Branco, onde o parque está situado, e a RPPN Morro das Árvores. Monitoramentos dessas áreas ao longo dos anos identificaram mais de 250 espécies de flora e resultados que indicam a manutenção da biodiversidade na região.

