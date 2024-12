Alcoa Poços de Caldas investe mais de R$ 235 mil em ações voluntárias na região, em 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em 2024, a Alcoa Poços de Caldas promoveu 12 ações de voluntariado, sendo nove ACTIONs e dois VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade), além de uma ação especial da Alcoa Foundation, que lançou globalmente a Campanha de Mobilização de Impacto Comunitário, com uma doação de US$ 15 mil para o Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico (GAAPO). Ainda serão doados mais R$ 3 mil para uma organização escolhida pelo Voluntário NOTA 10, que é o colaborador que mais se destacou por meio do seu trabalho voluntário.

“As nossas ações abrangem as cidades de Poços de Caldas, Caldas, Andradas e Divinolândia. Com essas iniciativas, focamos exclusivamente em ações voluntárias. Considerando a doação de US$ 15 mil, investimos mais de R$ 235 mil nas comunidades locais ao longo do ano”, destaca Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias da Alcoa de Poços de Caldas.

A 9ª edição do ACTION e última ação voluntária de 2024 na Casa do Menor Dr. Ednan Dias, em Poços de Caldas, promoveu momentos especiais para as crianças da instituição, com uma festa de confraternização de fim de ano. A iniciativa, que também integrou a Campanha de Natal da empresa, foi realizada pelo Instituto Alcoa por meio dos voluntários (as) da Alcoa Poços de Caldas no último sábado, 7 de dezembro.

O dia foi repleto de atividades festivas, começando com uma sessão de cinema e incluindo atividades interativas com apresentações das crianças. Os pequenos também desfrutaram de um delicioso almoço de final de ano, preparado especialmente pelos colaboradores da instituição, voluntários e voluntárias. Além disso, a organização da Casa do Menor receberá, após aprovação de relatório do Instituto Alcoa, um valor de R$ 15 mil para melhorias na infraestrutura predial, visando a finalização do processo de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

“Encerrar o ano com uma ação tão significativa é motivo de orgulho para todos nós. A parceria com a Casa do Menor Dr. Ednan Dias é um exemplo de como podemos impactar positivamente a nossa comunidade”, destaca Fernanda Ferrante, gerente de Mineração da Alcoa Poços de Caldas, que representou a liderança no evento.

A presidente da Casa do Menor, Luciana Esteves, agradeceu o apoio contínuo da Alcoa. “A empresa tem sido uma parceira fundamental desde 1999. As doações e o envolvimento dos voluntários fazem uma diferença enorme na vida das crianças que atendemos. Estamos muito felizes com essa celebração e com as melhorias que poderemos realizar graças ao apoio recebido.”

Parceria entre Alcoa e Casa do Menor tem 25 anos

Desde 1999, a Alcoa já doou R$ 192.500 para a Casa do Menor Dr. Ednan Dias, contribuindo para diversos projetos, como a horta hidropônica e a lavanderia industrial, além da reforma da cozinha e do refeitório. A instituição, que completará 50 anos em 2025, continua a desempenhar um importante papel no acolhimento e na assistência de crianças e adolescentes em Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).