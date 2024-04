Alcoa Poços de Caldas promove ação voluntária em prol do Galpão das Artes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Primeiro ACTION de 2024 reuniu voluntários para organização e apoio ao terceiro Dia da Família

A Alcoa Poços de Caldas promoveu, neste domingo, 7 de abril, o primeiro ACTION de 2024, no Galpão das Artes, no bairro Jardim Ipê, em Poços de Caldas. A ação voluntária contou com a participação de membros da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), formada por colaboradores da Alcoa, e do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC), composto por representantes de instituições, empresas e órgãos públicos da região, além de outros colaboradores, amigos, familiares e equipe do Galpão das Artes.

Durante toda a manhã, os voluntários e voluntárias dedicaram-se à organização do 3º Dia da Família, evento para famílias que recebem atendimento do Galpão das Artes, voltados para convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. “O nosso time apoiou com um café coletivo, dinâmica circense para interação e palestra. Também demos suporte na confecção de crachás, venda e sorteio de rifa, plantio de mudas de árvores e organização do evento como um todo, com o objetivo de estimular a participação social e fortalecer o sentimento de pertencimento das famílias à instituição. Queríamos proporcionar momentos de qualidade entre a comunidade”, conta Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, que destaca a participação da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Poços de Caldas para encerramento do evento.

O Galpão das Artes oferece atividades que envolvem arte, cultura, esporte, tecnologia e acompanhamento para crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Após a apresentação da documentação final, o Galpão receberá a doação de R$ 15 mil, recursos do Instituto Alcoa, que serão usados para reforma na recepção do prédio. Para Pedro Godoy, coordenador do projeto, a iniciativa foi de extrema importância para a socialização dos participantes. “Por meio desta ação, conseguimos unir as famílias e complementar o trabalho que realizamos aqui diariamente”, diz.

Jaqueline Nogueira, assistente social e costureira, tem uma filha de 10 anos que participa do projeto há um ano e meio, e afirma que o Dia da Família é uma excelente oportunidade para “interagir e trocar experiências com outros pais e colaboradores do Galpão”.

Para Rosa Alves, membro do CCRC, representando a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas, o ACTION proporciona benefícios não só para a instituição que recebe a ação, mas também para quem colabora como voluntário. “Eu me senti valorizada em poder ajudar o outro sem receber nada em troca. Isso é muito importante”.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.