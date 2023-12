Alunas de Poços conquistam 3º lugar na Gincana do Saber Regional

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As alunas Mariana Pellegrinelli e Rosana Gonçalves, do Colégio CEPOC, conquistaram o 3º lugar na fase regional da Gincana do Saber, realizada na cidade de Maria da Fé, no dia 08 de dezembro. Vinte municípios participaram das eliminatórias, no final de novembro, e as estudantes de Poços, após classificação, disputaram a final com duplas dos municípios de Maria da Fé, Campanha, Guaxupé, Pedralva, Pouso Alegre, São Lourenço e Varginha.

A finalização da etapa municipal da Gincana do Saber aconteceu em outubro, quando a dupla Mariana e Rosana foi a vitoriosa. Ao todo, foram 20 duplas participantes e seis se classificaram para a última fase. Em 2023, 11 unidades de ensino aderiram ao projeto: Escola Municipal Vitalina Rossi, Colégio Objetivo, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado, Colégio Pelicano, Escola Municipal Dr. Haroldo Affonso

Junqueira, Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Colégio Poliedro, CEPOC, Escola Municipal Profa. Edir Frayha e Escola Municipal Júlio Bonazzi.

O projeto Gincana do Saber é destinado a estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. O objetivo é a formação política e educação para a cidadania através de um jogo de perguntas e respostas sobre a Constituição Federal. Os alunos utilizam como material de apoio o livro Constituição em Miúdos, de autoria da ex-diretora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, Madu Macedo.

Para as estudantes de Poços, a Gincana permitiu não só o aprendizado, mas também a troca de experiências e a possibilidade de levar o nome de Poços para outras cidades. "Foi uma experiência muito incrível, desenvolvi habilidades, adquiri conhecimento de forma muito divertida. Eu, com certeza, me sinto muito mais preparada pra contribuir como cidadã. Quero mudar a sociedade, para melhor, e agora me sinto capaz de lutar pelos meus direitos”, ressaltou Mariana.

Rosana falou da responsabilidade em representar o município na fase regional. “A Gincana do Saber não foi apenas um jogo ou uma competição, mas sim um grande e único aprendizado, intensificando mais o meu conhecimento como cidadã e estudante. E claro, foi um imenso prazer representar tanto o Colégio CEPOC quanto a cidade em um evento tão importante e educativo. Foi uma jornada difícil, primeiro competimos com várias escolas com um grande potencial e, em seguida, competimos com outras cidades, ficando entre os três primeiros colocados. Foi uma grande conquista e lembrarei desse momento sempre”, comentou.

Taís Ferreira, diretora da Escola do Legislativo de Poços, acompanhou as estudantes na fase regional do projeto. “Fiquei imensamente feliz em ver a responsabilidade, entusiasmo e comprometimento dos alunos na Gincana do Saber. Agora, na fase regional, foi brilhante a atuação das alunas Mariana e Rosana, que se destacaram nas eliminatórias e conseguiram o 3º lugar na grande final. Foi um ano de muito aprendizado e a Escola do Legislativo de Poços se sente honrada em fazer parte da trajetória dos alunos”, disse.

As unidades de ensino que quiserem fazer parte do projeto em 2024 devem acompanhar o cronograma divulgado pela Escola do Legislativo da Câmara de Poços. Outras informações pelo telefone 3729-3877 ou pelo e-mail escola@pocosdecaldas.mg.leg.br.