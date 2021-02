Andradas inicia vacinação contra Covid-19 em idosos com mais de 90 anos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A vacinação para as pessoas idosas com idade igual ou acima de 90 anos em Andradas tem início amanhã(11). As doses serão aplicadas no Materno Infantil, das 07 às 13 horas, na quinta-feira e sexta-feira (12).

A vacinação será em esquema drive thru, ou seja, o idoso não precisa sair do veículo. A Secretaria Municipal de Saúde montou uma tenda na frente do prédio do Materno. No caso dos idosos impossibilitados de se deslocarem até o local, a vacina será aplicada na residência. Para isso, basta ligar no telefone (35) 3731-3313.

Os idosos deverão levar a carteira de vacinação, CPF e o Cartão Nacional do SUS.

O Governo Estadual disponibilizou 522 doses da vacina para Andradas nessa nova remessa. Desse total de 522, 156 serão destinadas para a 2ª dose das pessoas que já receberam a vacina e serão imunizadas no prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Das 366 restantes, 255 são para pessoas acima de 90 anos, 61 para Profissionais da Saúde e 50 para pessoas que residem ou trabalham no asilo.

É necessário deixar claro que os profissionais que atendem os pré-requisitos definidos pelo Ministério da Saúde serão contatados pela Secretaria Municipal de Saúde.