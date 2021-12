Aplicação da 2ª dose da Janssen continua nesta terça-feira (21)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Prossegue nesta terça-feira (21), a aplicação da dose de reforço da vacina do laboratório Janssen.

As pessoas que já atingiram o intervalo mínimo de 2 meses, após a aplicação da 1ª dose, podem receber o imunizante.

A aplicação do imunizante ocorrerá mediante apresentação obrigatória do cartão de vacinação, devido à problemas no sistema Conecte SUS, do Ministério da Saúde.

A vacina do laboratório Janssen será aplicada somente na sala de vacina da Urca ( acesso pela Av. João Pinheiro), das 08h às 16h.