Após 12 horas de negociação, adolescente se entrega em Poços de Caldas

O jovem de 17 anos que mantinha em cárcere privado a avó de 70 anos e seu irmão de 15 anos se entregou à Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 21. As vítimas foram liberadas após 12 horas de negociações.

Em crise psicótica, o adolescente manteve as duas pessoas da família dele como reféns, usando um facão como arma. O caso aconteceu na rua Salvador Flores, Chácara São Francisco, no Bortolan, zona oeste de Poços de Caldas.

A negociação foi feita pelo serviço de inteligência da Polícia Militar que o tempo todo conversou com o jovem para que ele se entregasse. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU também foram acionados para dar suporte no local.

Os dois reféns foram levados para a UPA de Poços para fazer exames. Já o adolescente também foi levado para atendimento e depois encaminhado para a delegacia.