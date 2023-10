Confira o que abre e fecha na administração municipal durante o feriado do dia 12 de outubro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que não haverá expediente administrativo nos dias 12 e 13 de outubro, em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida. O ponto facultativo no dia 13 está previsto no decreto nº. 14.379, de 06/10/2023. A medida se estende também às escolas, creches e unidades básicas de saúde, além das secretarias municipais e autarquias.

Os serviços essenciais de urgência e emergência funcionam normalmente e alguns setores terão horários especiais. Confira abaixo, os horários para o feriado:

Saúde

As unidades básicas de saúde e os núcleos especializados voltam a ter expediente normal também na segunda-feira (16). A UPA- Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Margarita Moralles funcionam sem interrupção.

As unidades das farmácias municipais da Zona Sul (no Hospital Margarita Moralles) e Zona Leste (Hospital Gilberto de Mattos) funcionarão em esquema de plantão, das 08h às 17h na sexta-feira (13) e no sábado (14). A farmácia da Policlínica Central funciona apenas em formato de plantão para medicamentos de emergência dos hospitais e medicamentos controlados de uso contínuo, que a receita já esteja arquivada na unidade, devido às reformas.

O atendimento nas farmácias municipais é aberto a toda a população, independentemente de qual região o morador resida. Para a retirada dos medicamentos, é necessário levar a receita do SUS e um documento com foto. A dispensação de medicamentos deve sempre acontecer mediante prescrição médica.

Testes de Covid podem ser feitos no Laboratório da Policlínica, na quinta e sexta, das 8h às 14h. No Margarita Morales o teste também poderá ser realizado, após consulta e avaliação com o médico de plantão.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo acontecerá normalmente, sem interrupção de horários, inclusive a coleta de recicláveis, realizada pelas cooperativas.

Feiras e Ceasa

A feira livre de sexta-feira no Conjunto Habitacional acontece normalmente no dia 13. A feira acontece das 6h às 13h na Avenida Eduardo Luciano Marras.

O Centro de Abastecimento de Poços de Caldas – CEASA Poços – informa que não haverá comercialização na quinta e retorna na sexta-feira, dia 13.

Turismo

A Fearpo – Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas, a “feirinha”, da Praça D. Pedro 2º, no centro da cidade, tem horário especial no feriado prolongado. Ela vai funcionar de quinta até domingo (12 a 15), das 8h às 16h.

Já a Expo-Arte de Rua, que funciona ao redor das Thermas Antônio Carlos, acontece na quinta, sexta e sábado, de 9h às 16h e no domingo, de 9h às 12h

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas funciona na quinta e sexta, de 10h às 13h. Já no sábado (14), o horário será das 14h às 17h e no domingo (15), das 10h às 13h.

O Balneário Mário Mourão funciona normalmente no feriado. Quinta, sexta e sábado, de 7h às 19h e no domingo, de 7h ao meio-dia. As Thermas Antônio Carlos estão sob direção do governo do Estado de Minas. Informações sobre o funcionamento dos espaços podem ser obtidas no telefone (35) 3721-7731

O teleférico funciona todos os dias, de 9h às 18h. A administração do atrativo está a cargo da empresa CITUR, assim como os demais atrativos localizado no alto do Cristo, local hoje denominado Parque do Cristo. O acesso se dá também por estrada asfaltada. Recanto Japonês, Véu das Noivas e Fonte dos Amores, também sob a concessão da empresa, permanecem fechados para reformas.

A Secretaria Municipal de Turismo sugere, como opção de passeios para este feriado, além do teleférico e do Parque do Cristo, o roteiro de Turismo Rural, com diversas propriedades cadastradas e passeios a cachaçarias, fazendas de café, queijarias, fabricação de azeites, entre outros. Para mais informações, o turista deve se dirigir ao CIT, o Centro de Informações Turísticas, localizado na antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana.