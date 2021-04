Após afirmar que Poços de Caldas receberia apenas 140 vacinas contra Covid, Regional de Saúde corrige informação

A Regional de Saúde de Pouso Alegre, da qual Poços de Caldas faz parte, informou no final de tarde ontem (05) em reunião on-line, que Poços de Caldas receberá nesta terça-feira (6), 140 novas doses de vacina para Covid-19 para aplicação de primeira dose.

No início da noite, a Secretaria Municipal de Saúde, recebeu uma planilha atualizada e a confirmação que Poços receberá também na terça 8.690 doses para aplicação de 2ª dose. Com a chegada destas vacinas, a Secretaria de Saúde vai programar a nova etapa de vacinação de 2ª dose, e aguarda o recebimento de nova remessa de primeiras doses para iniciar a vacinação de um novo grupo etário.

