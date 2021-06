Após denúncia de agressão e ameaça, homem é preso com armas de fogo

Um homem foi preso na tarde de hoje (24) após agredir a companheira, na zona sul de Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi quem denunciou o autor, alegando que ele possuía armas de fogo e teria a ameaçado de morte.

Uma viatura da PM se deslocou até o local, na Rua Egito, bairro Parque das Nações e encontrou o suspeito trancado no imóvel com uma criança. Dentro da casa foram apreendidos uma carabina 38, revólver 38, luneta, 20 cartuchos calibre 38, R$10 mil em dinheiro e um cheque no valor de R$3 mil.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.