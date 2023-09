Araketu está confirmado no “Festival Vida e Lazer” em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cidade de Poços de Caldas está prestes a receber um dos eventos mais aguardados do ano, que promete combinar música, esportes e cultura para proporcionar um fim de semana repleto de diversão e entretenimento. Pela primeira vez acontece o “Festival Vida e Lazer”, organizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretária de Esportes, Turismo e Cultura. O evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro, no Parque Municipal Antônio Molinari. Com uma seleção de atrações esportivas empolgantes e uma programação cultural diversificada, este evento é destinado a se tornar o destaque da agenda da cidade.

Uma das notícias mais badaladas é a confirmação da presença da banda Araketu, um dos nomes mais famosos do ritmo axé, com seu tempero autêntico baiano. A apresentação da banda está marcada para o sábado(7), às 22 horas, e promete ser uma verdadeira viagem musical aos bons tempos da baianidade, criando um clima de carnaval e micareta. Os fãs terão a oportunidade de matar a saudade e cantar com a banda, relembrando os sucessos que marcaram época.

Segundo o diretor de Turismo, Hugo Rego, a cidade de Poços de Caldas, é conhecida por sua atmosfera acolhedora e está se preparando para receber não apenas os moradores locais, mas também visitantes de outras regiões que desejam participar desse evento incrível. “O “Festival Vida e Lazer” visa promover a integração entre a comunidade, proporcionando momentos de alegria e convivência em um ambiente de celebração. A comissão organizadora está empenhada em criar uma atmosfera vibrante, onde os participantes poderão explorar uma variedade de experiências enriquecedoras.”

O secretário de Esportes, Fernando dos Santos, ressalta que durante todo o dia a cidade vai respirar esporte, além da apresentação do Araketu, o festival oferecerá uma programação musical diversificada ao longo do fim de semana, com uma ampla gama de estilos musicais para atender a todos os gostos. Os amantes da música poderão desfrutar de apresentações de artistas locais e nacionais, garantindo que a diversão esteja garantida durante todo o evento.

Ara Ketu – História e Curiosidades

-Dan Miranda – atual vocalista

– Assumiu o Ara Ketu em meados de 2018, comandando dois carnavais da banda: 2019 e 2020.

– Ivete Sangalo é madrinha de casamento de Dan Miranda

– No Ara Ketu, tem feats com a ex-BBB Gabi Martins (Onda do Amor), Ávine Vinny (Praça da Paixão) e VT Kebradeira (O Tempo).

– Na discografia recente da banda, Dan tem dois álbuns (Ara Ketu em casa volume 1 e 2, gravados na pandemia da covid-19), um EP de Carnaval e 10 singles.

– Lança, agora, a faixa “Faz um Brinde Pra Mim”, composição dele, com Adson Santana e Jou Batá (todos da banda Ara Ketu). Com clipe gravado em Salvador.

– Ara Ketu foi fundado no dia 8 de março de 1980 e completa 43 anos em 2023.

Hits inesquecíveis

Mal Acostumado, Ara Ketu Bom Demais, Amantes, Pipoca, Carta Branca, Minha Razão de Viver, Cobertor, Fanfarra, Ô meu pai e Face Oculta

Confira a programação:

Sexta-feira:

18h30 – Bárbara e Rafael

20h30 – Trio de Gala

22h – Giovani e Denilson

Sábado:

16h30 – Samba Di Vinil

18h30 – Denis e Matheus

20h30 – Candieira

22h – Araketu

Domingo:

16h00 – Michel Falcão

18h00 – Daquele Jeito

20h30 – Tayla Franchelle