Arma de fogo irregular é apreendida em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 18, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu informações sobre uma transação em curso envolvendo uma arma de fogo. Tratava-se de um revólver, calibre 22, cujo comércio irregular estava em negociação. Com base nessas informações, diligências foram imediatamente iniciadas para identificar o endereço do negociador.

A investigação levou os agentes até uma residência na Rua Cabo Verde, no bairro Conjunto Habitacional, zona sul de Poços de Caldas. No local, um veículo Fiat/Stilo, de cor preta, com placa de Espirito Santo do Dourado/MG, estava estacionado. Os dois ocupantes da residência, um indivíduo de 26 anos e um menor de 14 anos, foram vistos saindo do local e entrando no veículo.

A dupla foi abordada pela equipe policial e durante a abordagem, o menor infrator prontamente dispensou o revólver no chão. Além disso, uma busca pessoal revelou que ele estava portando uma pequena quantidade de maconha.

Ao ser questionado, o menor admitiu ter adquirido a arma do morador da residência, um indivíduo de 26 anos. Esse último, ao ser abordado em casa, confessou sua participação na venda irregular da arma de fogo. Ambos foram detidos, o menor infrator apreendido, e todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

O veículo utilizado na ação ilícita foi removido por um guincho ao pátio credenciado pelo Detran/MG.

ALCO 29° BPM