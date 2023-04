Artista plástico Marcelo Abuchalla apresenta exposição Assim é se lhe parece

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O artista plástico Marcelo Abuchalla apresenta até o dia 28 de abril a Exposição Assim é se lhe parece.

Esta exposição marca a volta do Studio 1.3 pós pandemia que ficou permaneceu praticamente inativo por 3 anos.

Nessa volta Marcelo apresenta uma série de trabalhos que iniciaram em 2007 e que provavelmente se estenderão ainda com novos trabalhos. Com a curadoria compartilhada de Alexandre Ribeiro, serão expostos 13 trabalhos sobre tela e sobre tampas de contêineres de madeira. Foi só com o tempo e com todo o caos que ele traz, segundo ele, que percebeu a construção emocional do trabalho.

Marcelo explica que em cada uma dessas telas é possível visualizar as referências estruturais que dão base para a construção de seu repertório visual. Marcelo nos conta. ̈ Só fui me dar conta desse trabalho a poucos meses quando me perguntaram qual era a minha primeira referência do sobre natural (entendendo sobre natural tudo aquilo que não era do cotidiano de ninguém nos anos 60) prontamente respondi o relógio com os ponteiros e os números cobertos com o mineral de rádio fluorescente. Aquilo era como ir para a Lua. Conclui.

Então assim é se lhe parece é uma experiência um momento sensorial que unindo luz, cores e som o espectador por um instante entra em contato com a memória do outro. Com as lembranças do outro e tudo em um mesmo lugar mas com uma diferença o enxergar.

A exposição ficará aberta até de 28 abril sempre abrindo as 19.00 e fechando as portas as 19:15 minutos e volta a abrir as 19:45 minutos. A classificação é livre.

Para ver esta exposição será preciso agendar no WhatsApp 35 9 92100690. O novo endereço do Studio 1.3 é na rua Padre Feijó sem número

Beatriz Aquino