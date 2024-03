Artista visual Lo Firmino homenageia história do samba no Cascatinha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Arte foi desenvolvida em mural na Praça do Zumbi

Ao longo das últimas semanas, a artista visual Lo Firmino vem desenvolvendo seu novo mural na Praça do Zumbi, onde pretende contar um pouco da história do samba na cidade. O espaço escolhido está localizado no bairro Cascatinha, considerado berço do gênero em Poços de Caldas.

A ação é fruto de um trabalho de pesquisa da artista, que há alguns meses está em contato com historiadores e pessoas da comunidade, chegando na arte final que retrata a trajetória do samba em Poços, especialmente no bairro.

O mural é uma construção, que foi pensada e dividida em cinco tempos para contar a história, mostrando desde a cachoeira do Cascatinha, o início do movimento do samba por Choreti e Machado, as saídas das congadas, até chegar à formação dos pequenos grupos, que depois deu origem à tradicional Escola de Samba Vivaldinos da Vivaldi.

Lo é conta com o suporte e assistência de Lucas Caetano, também artista da cidade. E está sendo preparado um material audiovisual por Mikael Souza, que trará o registro de todo o processo de criação da artista, além de entrevistas com a equipe envolvida no projeto e também com pessoas representativas do samba na cidade.

Esse não é o primeiro trabalho de Lo Firmino, que entre outros, já criou murais que revitalizaram bibliotecas por toda a cidade, mas é sem dúvidas um dos trabalhos mais desafiadores para a artista, já que o mural da Praça do Zumbi possui cerca de 40 metros de extensão.

Sobre esse projeto a artista comenta: “Ouvi muita gente dizendo que o cascatinha é o berço do samba em Poços, e fui pesquisar, estudar e principalmente conversar, ouvir histórias. Esse mural é desafiador não só pelo tamanho do muro, mas sim por ser algo tão simbólico para Poços. Juntei as peças e agora estou contando um pouco desta história no mural. Espero que a população goste e que a pintura alegre e agregue ainda mais nossa cidade!”.

A ação é promovida através do patrocínio da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura, produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, além de contar com o apoio da RN Tintas e Pepper’s Restaurante.

Para acompanhar e ficar por dentro dessas e outras ações desenvolvidas pela artista, siga as redes sociais @loofirmino e @carvalhoagenciacultural.



Fotos: João Ferreira (Xuão)