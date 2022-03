“Procon vai à escola” busca atender 2800 alunos até final de abril

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Orientar os estudantes para o consumo consciente, levando informações importantes sobre direito do consumidor, de forma acessível, por meio de exemplos cotidianos sobre as relações de compra e venda. Esse é o objetivo do projeto “Procon vai à escola”, iniciativa do Procon Poços, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que havia sido suspenso por conta da pandemia da Covid-19 e foi retomado no início do mês.

Até o momento, a equipe do Procon já percorreu as escolas municipais José Avelino de Melo, Haroldo Affonso Junqueira, Sérgio de Freitas Pacheco, Alvino Hosken de Oliveira, João Pinheiro, Vicentina Massa e Pedro Affonso Junqueira, para conversar sobre práticas conscientes de consumo com os alunos de 5º e 6º anos.

“Percebemos que, de forma geral, as crianças se mostraram muito interessadas no projeto. A experiência tem sido muito gratificante”, destaca o assessor técnico jurídico do Procon, Lucas Flauzino. Ele conta que, hoje, com as novas tecnologias, as crianças conhecem e já têm alguma experiência com compras, especialmente na internet, mencionando nomes de diversas lojas on-line durante os encontros do projeto.

“A partir das experiências dos alunos, nós citamos vários exemplos, numa linguagem acessível, a respeito de temas como venda casada, informações necessárias para a emissão da nota fiscal, o que acontece quando um consumidor não realiza o pagamento, entre outros”, informa Lucas Flauzino.

O projeto

Lançado em 2018, o projeto conta com a distribuição de uma cartilha idealizada especialmente para o público infantil, com atividades lúdicas sobre os direitos do consumidor. O material é trabalhado em sala de aula pelos professores, auxiliando no desenvolvimento do conteúdo, que engloba temas como direito à garantia e a necessidade de exigir nota fiscal, questões sobre troco certo, compra casada, troca de mercadoria, produtos vencidos, propaganda enganosa, formas de pagamentos, compras pela internet ou telemarketing, manutenção e assistência técnica.

Nesta etapa, o projeto vai contemplar 24 escolas municipais, em todas as regiões do município, até o final do mês de abril, atendendo aproximadamente 2.800 crianças. “O projeto ‘Procon vai à escola’ é uma iniciativa de grande interesse para a comunidade escolar porque as crianças atuam também como multiplicadores dos conhecimentos junto às famílias”, destaca a coordenadora da Divisão de Projetos de Educação Complementar da Secretaria Municipal de Educação, Letícia Borges.

Além das escolas já visitadas, também recebem o projeto as unidades CAIC Professor Arino Ferreira Pinto, Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, E.M. Lúcia Sacomann, E.M. Mariquinhas Brochado, E.M. Irmão José Gregório, E.M. José Mamud Assan, E.M. José Raphael dos Santos Neto, E.M. Maria Ovídia Junqueira, E.M. Washington Luís, E.M. Antônio Sérgio Teixeira, E.M. Júlio Bonazzi, E.M Carmélia de Castro, E.M Edir Frayha, E.M Nicolina Bernardo, E.M. Raphael Sanches, E.M. Vitalina Rossi e E.M. Wilson Hedy Molinari.