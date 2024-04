Ataque de abelhas em Poços de Caldas mobiliza Corpo de Bombeiros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um cachorro morreu e três pessoas ficaram feridas, após um ataque de abelhas na manhã desta terça-feira, 09, na Rua Jaçanã Musa dos Santos, zona sul de Poços de Caldas.

Segundo informações obtidas pelo Corpo de Bombeiros, um morador estava realizando a limpeza da caixa d’água de sua residência quando foi surpreendido pelo enxame. Apesar de ter sido atacado pelas abelhas, conseguiu buscar refúgio na casa de uma vizinha através da janela. Os bombeiros, munidos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados para o manejo de abelhas, conseguiram resgatar a vítima, a qual foi vestida com um roupão de apicultor para sua proteção. Posteriormente, o homem foi encaminhado ao Hospital Margarita Morales pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Além do morador, outros dois vizinhos também foram alvo do ataque das abelhas e receberam atendimento médico, sendo conduzidos ao hospital. Felizmente, todas as vítimas estavam conscientes, orientadas e não apresentavam sinais de alergia.

Dois cachorros também foram atacados e um deles não resistiu aos ferimentos.

Após prestar socorro às vítimas, os bombeiros mantiveram o local isolado e monitoraram a situação até que as abelhas se acalmassem. Em parceria com um apicultor local, está prevista a retirada dos insetos durante a noite, eliminando assim o risco para a comunidade. Até lá, a área permanece isolada com fita zebrada.