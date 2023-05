Atletas da Caldense disputaram a 27ª Edição da Copa Ipanema de Judô

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último sábado (13) foi realizada, na cidade de Ribeirão Preto-SP, a 27ª Edição da Copa Ipanema de Judô, com a participação de mais de 450 atletas representantes de dez agremiações diferentes. A tradicional competição possui a chancela da Federação Paulista de Judô e, comandados pelo Sensei Júnior, quatro judocas da Caldense participaram do torneio e representaram as cores alviverdes dentro de suas respectivas categorias.

No Sub-13, o judoca Emanuel Siqueira Damazo sagrou-se vice-campeão dentro da sua categoria. A atleta Erika Yuuki Suzuki Nogueira Lima lutou na Sub-15 e ficou com o 3º lugar geral dentro da competição.

Em pesos diferentes, os judocas Júlio César Moraes Soares e Ulisses Gregório Gomes Kelly disputaram suas lutas na categorias Sub-18, e ambos conquistaram as vice colocações.

Questionado sobre a participação de seus atletas dentro da Copa Ipanema, o Sensei Júnior elogiou a performance de seus comandados e exaltou o desenvolvimento dos jovens. “Os atletas evoluem muito, a cada evento, as questões técnicas e psicológicas. São eventos grandes e com um bom nível técnico, o que demonstra essa evolução”, disse o Sensei.

A equipe segue a forte preparação no clube da Caldense visando a participação nas seletivas para os Jogos Estudantis de Minas Gerais (JEMG), que acontecerão no dia 17 de maio na cidade de Poços de Caldas.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino