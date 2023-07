Atletas de Poços vencem Meia Maratona

Na manhã de ontem (16), aconteceu a 14ª edição da Meia Maratona das Águas Poços Pocinhos. Dois atletas poços-caldenses foram os vencedores, Tatiele de Carvalho e Julio Cesar Nogueira.

A competição teve participação de 280 corredores. A largada foi na rodovia do Contorno, em Poços, e, a chegada, no balneário de Pocinhos do Rio Verde, num percurso de 23 km.

A Meia Maratona das Águas Poços Pocinhos é um evento promovido pela Prefeitura de Poços em parceria com a de Caldas.

Resultados:

Masculino

1° Julio Cesar Nogueira

2° Rafael Leoncio da Silva

3° Gabriel Candido Roberto

4° Marcos Alexandre Dias

5° Luiz Felipe de Oliveira

Feminino

1ª Tatiele de Carvalho

2ª Raquel Pereira

3ª Iane Aparecida de Carvalho

4ª Mislene Aparecida Paiva

5ª Dara Oliveira Santana

O resultado completo está disponível no link https://abre.ai/gssn

