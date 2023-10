Arisb autoriza a recomposição inflacionária de 8,30% nas tarifas de água e esgoto do Dmae

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir do dia 01 de novembro, as tarifas de água e esgoto do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) terão uma recomposição inflacionária de 8,30%, ou seja, todas as medições/leituras feitas pelos leituristas a partir de novembro já serão efetuadas utilizando o novo índice autorizado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb/MG) por meio da resolução 256/2023.

Pela Nota Técnica 248/2023, a Arisb concluiu ser necessário a recomposição das tarifas praticadas pelo DMAE- Poços de Caldas aplicando linearmente a todas as categorias e faixas de consumo, com base na necessidade de reassegurar o equilíbrio econômico-financeiro da autarquia.

A Arisb-MG observou as diretrizes nacionais do setor, tendo em vista a remuneração do serviço de forma a permitir geração dos recursos necessários para os investimentos, uma vez que o planejamento operacional dos serviços deve ser realizado de maneira racional, sustentável e fiscalmente responsável, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.