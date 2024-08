Atriz Poços-caldense inicia campanha de financiamento para estudar direção de cinema em Los Angeles

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Danielle Marques, atriz, maquiadora cênica, arte educadora, produtora, gestora e empreendedora cultural com vasta experiência na área cultural, está lançando uma campanha de arrecadação para financiar sua participação em um curso de direção no Los Angeles City College. O projeto, intitulado “Atriz na Direção: LA como Destino”, visa ampliar suas habilidades e trazer novas perspectivas para seus projetos culturais. Danielle foi aprovada no edital realizado com recursos do Governo Federal, repassados por meio da Lei Complementar nº 14.399/22, de 8 de julho de 2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Esta política é baseada na parceria entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com a sociedade civil no setor da cultura, promovendo o respeito e o desenvolvimento da cultura no Brasil.

Com a verba de R$6.000,00 recebida, Danielle conseguiu garantir sua inscrição no curso. No entanto, ainda são necessários fundos adicionais para cobrir os custos da viagem, como hospedagem, alimentação, entre outros. Para isso, a artista criou uma campanha na plataforma Vakinha, disponível no link Atriz na direção.

O curso de direção na Universidade Los Angeles City College, localizado no coração de Los Angeles, Califórnia, oferece este curso e muitos outros em seu catálogo de cursos de extensão. O renomado cineasta Michael R. Morris será o mentor do curso, guiando Danielle pelos 5 passos essenciais para a produção de um longa-metragem e compartilhando 19 dicas valiosas para economizar e otimizar recursos.

O Los Angeles City College (LACC) é uma instituição de ensino superior localizada em Los Angeles, Califórnia, conhecida por seu compromisso com a educação acessível e de qualidade. Fundado em 1929, o LACC oferece uma ampla gama de cursos e programas acadêmicos em diversas áreas, incluindo artes, ciências, negócios e tecnologias.A universidade é uma das mais antigas e renomadas da região de Los Angeles. Desde sua fundação, a instituição tem sido um ponto de partida para muitos estudantes que buscam uma educação superior de qualidade . O campus está situado em um bairro culturalmente rico de Los Angeles, proporcionando aos alunos uma rica experiência urbana e cultural.

Participar desse curso permitirá que Danielle não apenas aprimore seu currículo como atriz, diretora e maquiadora, mas também enriqueça sua trajetória como artista em geral. A experiência adquirida trará inovações e aprimoramentos significativos para seus projetos na Companhia de Teatro Conscius Dementia e outras iniciativas culturais no Brasil. A campanha está aberta ao público e a artista convida a todos a apoiar essa empreitada e a compartilhar o link da campanha com suas redes.

Cada contribuição é essencial para o sucesso do projeto.