Audiência na Câmara discute ações para a coleta seletiva em Poços

No mês de junho, a Câmara de Poços realizou uma audiência para discutir o tema

Políticas Públicas para a Coleta Seletiva no Município. O encontro, proposto pela vereadora

Regina Cioffi (PP), teve como objetivo principal debater com todos os atores envolvidos nesta

pauta soluções para uma efetiva gestão dos materiais recicláveis, tanto do ponto de vista

ambiental, como também social e econômico.

A audiência contou com representantes das Secretarias de Serviços Públicos e de Meio

Ambiente, da 25ª Subseção da OAB/MG e de diversas entidades e associações que trabalham a

questão da coleta seletiva. Sugestões de melhorias, ações realizadas ao longo dos anos e

elaboração de um plano de trabalho foram alguns dos pontos abordados pelos presentes.

De acordo com a vereadora Regina Cioffi, esta não é a primeira vez que o Legislativo de

Poços se reúne para levantar as demandas da coleta seletiva. “Não é a primeira vez que peço

uma audiência desse tema, para discutir a importância de, realmente, se fazer uma gestão dos

materiais recicláveis. É uma situação que precisa ser implementada eficientemente no município.

Assim como nós temos uma coleta de lixo, que é terceirizada, que tem seu foco e vai muito bem,

é fundamental também ter essa visão em relação à coleta seletiva, ou seja, a profissionalização, a

triagem desse material e o fomento às cooperativas. Afinal, essas cooperativas, as associações,

elas fazem um trabalho para o município. É claro que elas também se beneficiam um pouco, mas

é muito pouco diante da grandiosidade que é para o município”, disse.

A parlamentar citou outras questões fundamentais do debate, como a educação nas

escolas. “A informação levada às pessoas é muito importante. Informação de como fazer a

separação do resíduo orgânico do resíduo reciclável seco na própria casa. É preciso estimular

isso na população para que ela participe do processo. No entanto, como foi pontuado na

audiência, não adianta você ter muitos resíduos recicláveis e não ter a condição de trabalho, não

ser remunerado para fazer isso. Tivemos muitas sugestões, entre elas a criação de pontos de

coleta de resíduos recicláveis, um aplicativo para disponibilizar à comunidade, eu falei sobre a

coleta de lixo eletrônico. Enfim, muitas propostas boas que precisam ser analisadas”.

Para a vereadora, é preciso que todas essas questões saiam do papel. “O secretário de

Serviços Públicos Celso Donato se comprometeu a dar andamento efetivo a estas ações, a

construir junto com os cooperados, associações, pessoas interessadas e técnicos um plano de

trabalho com um cronograma para a evolução desse tema. Espero que a gente saia dessa

audiência com um propósito de atitude e o secretário se propôs, realmente, a colocar isso para

frente. Nós vamos continuar acompanhando. Existia um Conselho Municipal de Resíduos Sólidos,

mas ele não existe mais. Eu pedi ao secretário que retorne esse Conselho, porque é muito

importante e vai ajudar na implantação de um projeto de coleta seletiva como tem que ser”,

declarou.

Participaram do debate microempreendedores da área, engenheiros e representantes do

Grupo ASSEMPRE, Toninho Negócios Socioambientais, Startup Reuso Recicla+, Brasil Eco,

ASSOSUL e COOPERSUL. O vídeo da audiência está disponível para consulta na página da

Câmara no YouTube.