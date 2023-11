Receita Cidadã: Receita Federal destina mais de R$1,3 milhão em mercadorias para órgãos públicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entre os itens há 5 caminhonetes além de calçados e bolsas que serão descaracterizados para doação

Na segunda-feira, 27 de novembro, às 10h, a Receita Federal destinará mercadorias para a prefeitura de Poços de Caldas, Tiro de Guerra de Varginha, Comando da 4ª Região Militar do Exército, Polícia Civil de Poços de Caldas, Lavras e Pouso Alegre, IFSULDEMINAS, Polícia Militar de Minas Gerais em Varginha, Polícia Rodoviária Federal de Caxambu, Corpo de Bombeiros de Varginha e Poços de Caldas, Unifal Campus Poços de Caldas e Unifei de Itajubá. A entrega das mercadorias acontece no Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA) de Poços de Caldas.

O valor total da destinação está avaliado em R$1.301.962,41. Além de mercadorias que foram apreendidas pela Receita Federal em operações de combate ao contrabando e importação irregular, há itens de patrimônio da Receita Federal. É o caso das 5 caminhonetes que serão doadas para o Corpo de Bombeiros (2), Unifal Campus Varginha e Poços de Caldas (1 para cada Campus) e Unifei. O IFSULDEMINAS também receberá mobiliário e equipamentos eletrônicos.

A destinação para órgãos públicos faz parte do Programa Receita Cidadã. Especialmente em relação ao IFSULDEMINAS que receberá calçados e bolsas, que serão descaracterizados para serem doados à população vulnerável. Dessa forma, a Receita Federal contribui com a preservação do meio ambiente e assume sua responsabilidade social em ações benéficas para toda a sociedade.

Os outros itens doados são smartphones, tabletes, caixas de som, drones e eletrônicos.

De acordo com o delegado da Receita Federal em Varginha, auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa “O objetivo é aparelhar os órgãos públicos com tecnologia, auxiliando na economia de recursos públicos e melhorando a prestação de serviços para a população. São mercadorias apreendidas nas operações de combate ao contrabando e descaminho realizados pela Receita Federal e bens que pertencem ao patrimônio da Receita e serão doados para atender o interesse público. Bolsas e calçados serão destinados para as instituições de ensino que tem projetos para promover a transformação e posterior destinação sustentável destes produtos.”

Estarão presentes na solenidade o Delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, o analista tributário e chefe da agência em Poços de Caldas Vitor de Castro Braga, o responsável pelo Depósito de Mercadorias da Receita Federal em Poços de Caldas analista tributário Edir Simões Junior, além de representantes dos órgãos públicos contemplados.