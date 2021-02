Aula remota: rede municipal de ensino retoma atividades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas tiveram início nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, ainda de forma remota, por conta da pandemia do novo coronavírus. São 18.323 alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio e na Educação Infantil.

Para os profissionais da Educação, o trabalho começou no dia 03 de fevereiro, também na modalidade online, para que tudo estivesse preparado para o início das aulas. Cada unidade manterá o formato desenvolvido durante o ano de 2020, com os recursos mais adequados a partir das necessidades da comunidade escolar.

Neste momento, os indicadores da Covid-19 no município não permitem o retorno das aulas presenciais ou o estabelecimento de um sistema híbrido de ensino. As aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março de 2020.

O Regime Especial de Atividades Não Presenciais na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas teve início em 11 de maio do ano passado, para os alunos do Ensino Fundamental e Médio. Já os pequeninos da Educação Infantil passaram a contar com atividades dirigidas para essa faixa etária a partir de maio do ano passado, por meio do site https://www.aprenderbrincando.online/ e também por grupos de Whatsapp, com conteúdo produzido pelas equipes dos Centros de Educação Infantil.

“Na preparação com os profissionais da Educação, trabalhamos com três conceitos que nos ajudarão a desenvolver o trabalho durante o ano: agradecimento, paciência e esperança. Aos familiares e estudantes nossa mensagem é que nenhum aluno ficará para trás”, ressaltou a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

