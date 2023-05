Aulas de Yoga são oferecidas gratuitamente no Parque Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Parque Municipal Dr. Antônio Molinari, no Country Club, recebe aulas de yoga. As aulas são voltadas para o público adulto (a partir de 18 anos). Atualmente, 15 pessoas estão inscritas nas aulas que acontecem às segundas e quartas-feiras das 17:40 às 19:00.

A Yoga melhora o funcionamento do coração, pois regula a circulação sanguínea e o sistema nervoso, além de equilibrar o sistema endócrino, controlando os níveis de hormônios do estresse. Ela ajuda também no controle da respiração, devido aos exercícios de expansão dos pulmões e controle da respiração.

A professora Paula Mathias Ferreira do Projeto Atividade Esportiva e Física, oferecido pela secretaria de Esportes, ressalta que o yoga não é benéfico apenas para o corpo, mas também é capaz de provocar uma sensação de bem-estar na mente. A prática é uma boa forma de aliviar a tensão do dia a dia, o que acaba refletindo também no corpo. “Uma das premissas da prática é a conexão entre o corpo e a mente. Ela ajuda que a respiração seja da maneira correta, ampliando a capacidade pulmonar e, consequentemente, contribuindo para uma melhora da oxigenação no cérebro. Por essas razões, a atividade é benéfica para os níveis de concentração e foco, além de ser uma forma de exercer o autoconhecimento e o autocuidado.”