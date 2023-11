Autor é preso por direção perigosa, resistência e embriaguez ao volante em Poços de Caldas

Na madrugada desta sexta-feira, 17, por volta da 01h21min, uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um indivíduo de 29 anos por infrações graves no trânsito, incluindo direção perigosa, resistência à prisão e embriaguez ao volante.

A ocorrência teve início na Avenida Francisco Salles, no Centro de Poços de Caldas, quando os policiais realizaram a abordagem a um veículo suspeito. O condutor, visivelmente embriagado, não hesitou em evadir-se acelerando em direção à equipe policial, colocando em risco a integridade dos militares.

Após intensa perseguição pelas ruas da cidade, o veículo foi abordado. Ao receber a ordem de prisão, o autor resistiu, sendo contido pelos policiais com técnicas de imobilização. O teste do etilômetro confirmou a embriaguez do condutor, configurando um crime de trânsito.

Por medidas de segurança, o autor foi encaminhado ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29º BPM

