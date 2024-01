Homem de 43 anos está desaparecido em Poços de Caldas

Márcio Kleber da Silva Simões de 43 anos está desaparecido desde o último dia 17 de janeiro em Poços de Caldas. Márcio saiu de casa alegando que iria quitar uma conta e desde então não retornou, deixando sua esposa e filhos, Júlia, Guilherme e Enzo, angustiados pela falta de notícias.

De acordo com a mãe, Dona Luci, Márcio estava enfrentando um quadro depressivo. A família já fez o registro na delegacia e aguarda por informações.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar Márcio Kleber da Silva Simões pode ser repassada para o 190 da Polícia Militar, ou pelo telefone (35) 99813-9297.

