Rei Pelé treinou em Poços de Caldas antes de ganhar a copa de 58

Alice Dionisio

O maior jogador de futebol de todos os tempos faleceu na tarde desta quinta-feira (29). Seis décadas atrás, o rei Pelé esteve em Poços de Caldas quando estava prestes a ser campeão mundial.

O ano era 1958. Pelé e a seleção brasileira treinaram na cidade sulfurosa antes de embarcarem para a Suécia e ganhar a primeira estrela do uniforme verde e amarelo. Em fotos de arquivo, é possível reconhecer o futuro rei do futebol, na época com 17 anos, treinando e posando com outros jogadores como Zagallo, Garrincha, Pepe e Didi. Um dos registros mais compartilhados na internet mostra Pelé e o time sentados em um banco frente ao Palace Hotel.

Mineiro, Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações em 23 de outubro de 1940. Passou boa parte de infância e da adolescência em Bauru, no interior de São Paulo, onde começou a jogar, influenciado pelo pai, Dondinho. Chegou ao time do Santos com 15 anos.

Principal artilheiro da história da seleção brasileira, com 95 gols, Pelé é o maior jogador da história do futebol. Defendeu o time santista por quase 20 anos e, pela equipe nacional, conquistou três Copas do Mundo, em quatro participações. Ao longo da carreira, fez mais de 1200 gols, entre jogos do Santos, da seleção e do New York Cosmos (EUA), seu último clube. Pelo time paulista, o craque foi duas vezes campeão da Libertadores e do Mundial, e seis vezes campeão brasileiro.

Em 1958, Pelé e a seleção concentraram-se em Poços de Caldas por dez dias, hospedando-se no Palace Hotel. A rotina incluiu banhos termais, mecanoterapia, exames médicos, odontológicos, psicológicos, cuidados estéticos e atividades recreativas. O Country Club foi utilizado para práticas de lazer e o Estádio Coronel Cristiano Osório para o treinamento dos futuros campeões. Na época, fãs de toda a região vieram à cidade para ver os ídolos.

Outra vez em que Pelé esteve em Poços foi em 6 de março de 1974, quando o Santos veio a Poços de Caldas para um amistoso contra a Caldense. A cidade parou para acompanhar a chegada da equipe e seu rei. O público encheu as arquibancadas do Estádio Coronel Cristiano Osório. Na ocasião, Pelé deu uma entrevista à rádio Cultura, falando sobre Poços. “Já estive alguma vezes aqui meio escondido, passeando com a família e espero voltar mais vezes, mas não é para espalhar, né?”, brincou.

Maior ídolo do Brasil, Pelé era considerado um atleta completo. Ele chutava com as duas pernas, era forte, habilidoso, sabia cabecear e bater falta. Além disso, tinha visão de jogo e quase não se contundia. Em 1970, na Copa do México, o craque, já bicampeão, vestia a camisa 10 da equipe que é considerada até hoje uma das maiores equipes da história dos esportes coletivos.