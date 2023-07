Autora de furto é detida pela Guarda Civil Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 13, uma operação bem-sucedida da Guarda Civil Municipal resultou na detenção de uma mulher acusada de furto dentro das dependências da Santa Casa. A ação teve início após uma médica, vítima do crime, relatar o ocorrido e fornecer informações às equipes da GCM, que prontamente iniciaram as buscas na área central da cidade.

A suspeita foi localizada e abordada pelas autoridades, sendo encontrada em sua posse uma bolsa pertencente à vítima, contendo documentos pessoais, cartões de crédito e de movimentação bancária. A médica reconheceu imediatamente a bolsa como sendo sua.

Diante da evidência do delito, a autora do furto, uma mulher de 48 anos, residente no município, recebeu voz de prisão em flagrante delito. Ela foi encaminhada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e posteriormente conduzida à Delegacia, onde serão tomadas as providências legais necessárias. Os objetos furtados foram restituídos à proprietária.