AVENIDA CELANESE É INTERDITADA PARA ANÁLISE DE RISCOS EM POÇOS DE CALDAS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das secretarias de Obras e Defesa Social, interditou a Avenida Celanese nesta semana para realizar análises de risco e tomar medidas emergenciais. A decisão foi motivada pelo surgimento de um buraco no asfalto da via, que apresenta perigo direto aos motoristas.

Segundo o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), o asfalto cedeu na segunda-feira (09), exigindo ações rápidas para conter os riscos. No momento, equipes especializadas estão conduzindo uma investigação técnica para identificar as causas do problema.

Apesar da sinalização no local, um incidente foi registrado nesta terça-feira (10), quando um motorista desrespeitou as orientações e caiu no vão aberto no asfalto. Felizmente, o veículo foi removido sem grandes complicações e não houve danos.

A Prefeitura reforça o pedido para que a população respeite a sinalização e as interdições, priorizando a segurança de todos.

Para garantir maior eficácia na interdição e prevenir novos acidentes, foram instaladas manilhas na área afetada. O secretário de Obras, José Benedito Damião, anunciou que um novo projeto está sendo elaborado e, em breve, será construída uma nova ponte no local.

“A interdição foi uma medida necessária determinada pela Defesa Social, considerando o risco iminente causado pelo buraco que se formou no asfalto. Estamos trabalhando para garantir a segurança de todos os moradores”, afirmou o secretário.

A Prefeitura reforça que está empenhada em solucionar o problema com agilidade, garantindo o retorno seguro do tráfego na Avenida Celanese. Enquanto isso, pede-se a colaboração da população para evitar novos incidentes.