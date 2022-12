Avenida João Pinheiro pode ganhar reforma em 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Planejamento, relatou que foi desenvolvido um projeto para requalificação da Avenida João Pinheiro, contemplando intervenção nas calçadas e ajuste de traçado de ciclovias. A execução prevê utilização de recursos obtidos junto ao Governo Federal.

A previsão de execução do projeto é para abril de 2023, tendo em vista o período de seca, onde propicia a realização de obras, substituição da calçada, supressão das árvores e destoca. Os desenhos elaborados para a requalificação da via incorporam as soluções técnicas e de projeto para a promoção da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.

A Secretaria Municipal de Serviços, através do Setor de Engenharia e Divisão de Parque e Jardins, informa que tem sido realizada revitalização e substituição das árvores da avenida. Por se tratar de árvores antigas, que geram riscos de queda e até mesmo riscos de acidentes, são analisadas frequentemente e gradativamente substituídas por espécies adequadas ao local. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informou também que estão sendo elaborados estudos e propostas para embasarem o novo projeto de arborização da Avenida João Pinheiro. “Estão participando desse projeto de melhorias o Codema, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Planejamento, entre outros”, disse.

Beatriz Aquino