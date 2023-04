Banhos de Imersão são atrativos no Balneário Dr. Mário Mourão

Alice Dionisio

O Balneário Dr. Mário Mourão, na praça dos Macacos, oferece muitos serviços e vale lembrar que moradores, estudantes e servidores municipais públicos possuem 50% todos os dias, para utilizar o benefício basta apresentar comprovante de endereço, carteirinha de estudante ou holerite.

Com o intuito de incentivar a população local e também turistas, em utilizarem os recursos hídricos da cidade por banhos termais e também propagar práticas de bem-estar através da prestação de serviços de massagem e estética facial e corporal no Balneário Dr. Mário Mourão, foi implantado em Poços de Caldas em julho de 2021 pela Prefeitura, por meio da coordenação do espaço, o projeto “Bem Estar”.

Um dos serviços oferecidos e mais procurados em Poços de Caldas são os banhos de imersão em um dos estabelecimentos termais mais antigos do país, fundado em 1896, o Balneário Dr. Mário Mourão. São ofertados banhos de imersão, realizados em cabines individuais compostas por banheira, pia, espelho e todo o aparato necessário para o conforto e a comodidade do banhista. A água utilizada nos banhos sai diretamente da fonte a uma temperatura de 41ºC. Os benefícios para quem se banha em suas águas são inúmeros: ação sedativa, descongestionante, relaxante, analgésica e vasodilatadora.

As águas termais oferecem inúmeros benefícios para a saúde, favorecendo a melhora da qualidade de vida, por serem conhecidas pelas suas propriedades terapêuticas para a pele, incluindo a redução de inflamações, melhora da aparência geral da pele, relaxamento da musculatura, ativação das articulações, além de renovar as células da pele e possuir ação desinflamante, antisséptica, cicatrizante, desintoxicante e antialérgica.

O local disponibiliza também de outros serviços como massagem relaxante, quick massagem, drenagem linfática, bambuterapia e máscaras faciais de Ouro, Rubi e Argila.

Segundo a diretora de Serviços Termais, Rosilene Faria, o local está todo higienizado e sempre pronto para atender toda a população. “O Balneário está todo reformado, com os protocolos de higienização sempre sendo seguidos, que envolve a limpeza da banheira com produtos específicos e além dos benefícios a saúde que são inúmeros. É só agendar e aproveitar esse bem que temos na cidade.”

