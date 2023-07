Barbiecore: docente do Senac explica o que é e dá dicas de como aderir à tendência do momento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O fenômeno ganhou força recentemente por causa da estreia do filme Barbie

Mais que estar presente na infância de diversas pessoas por gerações, a boneca mais famosa do mundo, a Barbie, também é responsável por influenciar tendências de moda. É o caso do Barbiecore, referência direta ao brinquedo e que ganhou adeptos recentemente devido à estreia do filme Barbie, no dia 20 de julho, e que deve causar impacto duradouro nos looks deste ano.

Segundo a designer de moda e docente do Senac, Amanda Roberta Ferreira, o Barbiecore é a tendência que exalta a estética do Pink Mood, abusando da cor rosa, e adapta à diversão e ao escapismo do universo da boneca para a roupas, acessórios e até peças de decoração. Além disso, tem o poder de criar uma conexão entre gerações, já que pode referenciar aspectos que vêm desde a criação da Barbie, no fim dos anos 50, até os dias de hoje.

As principais características dessa estética é a paleta de cores em todas as tonalidades possíveis do rosa, além de lilás, turquesa e amarelo pastel. A modelagem e texturas das peças podem ter uma variação maior, mas sempre dentro de uma temática feminina, como exemplos de vestidos que modelam a silhueta, em comprimentos midi ou curtos. Assim como a boneca histórica, o movimento faz uso da estética clássica e estilo retrô, mas trazendo consigo uma atmosfera vintage combinada com elementos contemporâneos.

A especialista dá dicas para pessoas que quiserem aderir à moda. “O fenômeno Barbiecore transporta para um universo de animação e embelezamento. Portanto, a primeira dica é seguir a cartela de combinações entre tonalidades de rosa ou optar por tons vibrantes. Caso não goste de usar essas cores, a pessoa pode optar por texturas brilhantes ou detalhes, estampas ou padronagens que contenham as cores e se adequem à temática. E, para complementar, abuse dos acessórios e penteados para arrematar o visual em grande estilo.”

A docente Amanda Roberta Ferreira ainda explica que, por ter como base a cor rosa, essa tendência pode ser facilmente adaptável, além de acessível para diversos tipos de modelos e corpos. Para quem planeja ir ao cinema ver a adaptação cinematográfica da boneca, ou dar um tom mais vibrante para o vestuário, o Barbiecore é uma ótima ideia para planejar o look.

