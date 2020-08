Comércio terá horário de funcionamento livre em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bares e restaurantes também voltam a funcionar normalmente

Alice Dionisio | 17h32

A partir desta sexta-feira (14) os bares e restaurantes voltam a ter o horário de funcionamento livre, assim como o comércio em geral. O anúncio foi feito esta tarde (12) pelo prefeito Sérgio Azevedo.

As regras de distanciamento permanecem, assim como o uso de máscaras e do álcool em gel. “A pandemia não acabou. Todos os cuidados permanecem para que a cidade continue com os bons índices e não precise retroceder nas decisões de flexibilização”, disse o secretário de Saúde.

Retomada Econômica

O prefeito aproveitou a ocasião para aproveitar o Plano Estratégico de Retomada Econômica de Poços de Caldas, um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que engloba não só o turismo, como comércio, agronegócio, indústrias e outros. O secretário da pasta, Thiago Mariano, fez uma explanação sobre os dados coletados nas pesquisas realizadas juntos aos empresários, aos turistas e também com relação ao comércio de Poços. Com estes dados, foram traçados planos para que as atividades sejam retomadas. O plano teve a colaboração de diversos setores da iniciativa privada, universidades, associações e população. O objetivo é o de promover iniciativas integradas dos diversos setores da economia de Poços de Caldas para a retomada da economia pós-pandemia.

O plano é um documento de 66 páginas onde são esmiuçados os dados das pesquisas as realizadas e também são analisadas as oportunidades, os pontos fortes e os fracos, e a elaboração de estratégias a curto, médio e longo prazo. A íntegra do Plano Estratégico de Retomada Econômica está disponível aqui: PLANO ESTRATÉGICO DE RETOMADA DA ECONOMIA

Volta Turismo

Mais cedo, o chefe do executivo já havia informado sobre a volta do turismo na cidade. De acordo com o prefeito, a decisão sobre a retomada do Turismo foi tomada após reunião on-line com o comitê de Estado da Saúde, na noite de terça, 11. “Com o aval do governo do Estado, permitindo esta retomada, agora podemos seguir em frente, flexibilizando mais esta atividade, que se mostrou, durante a pandemia, ser essencial para Poços de Caldas, sendo um dos setores cuja taxa de emprego foi das mais afetadas no período”, destacou.