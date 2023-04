2º Conexão Sedet discute educação financeira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Cerca de 60 empresários participaram do 2º Conexão Sedet, na manhã desta terça, 11, na cafeteteria localizada nas Thermas Antonio Carlos. O evento, organizado pela Prefeitura, tem por objetivo promover um espaço para networking e discussão de temas correlatos ao ambiente empresarial, analisando o mercado global, obstáculos e dificuldades para empreender e soluções práticas a serem aplicadas no dia-a-dia dos empreendedores do município.

O tema principal do evento foi abordado por Maximiliano Marques, diretor-presidente da Max Negócios e com ampla experiência no mercado investidor, com atuação em grandes empresas no Brasil e nos EUA. O palestrante é convidado especial das empresas Öküs Capital e ADDA Partners , parceiras no evento.

Para Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, o momento é uma grande oportunidade de novos aprendizados e também de encontros com os empresários e investidores. “Estamos dando continuidade a um trabalho desenvolvido pelo Thiago Mariano, que trouxe essa ideia inovadora dentro da Prefeitura, inserindo a Sedet como protagonista nesse encontro entre iniciativa privada e setor público”.

“Trouxemos essa prática da iniciativa privada , buscando novas oportunidades de negócios. Se dispor a vir no café, bater papo, conhecer novas pessoas, é abrir possibilidades de novos negócios. Tenho certeza que daqui sairão novos negócios, novas oportunidades, assim como ocorreu na primeira edição , Que esse evento se perpetue e a Sedet possa ser o elo entre os empresários e o Poder Público”, ressaltou Thiago Mariano, que hoje ocupa o cargo de secretário de Saúde.

O projeto Conexão Sedet será realizado uma vez por mês, sempre abordando temas distintos e englobando todas as vertentes de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, segmento de Comércio e Indústria, e setor Agropecuário.