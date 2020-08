Prefeitura libera o turismo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A entrada é permitida a partir deste final de semana e as barreiras vão continuar apenas durante o dia

Alice Dionisio com colaboração de Matheus Luís | 11h31

O prefeito Sérgio Azevedo anunciou na manhã desta quarta-feira (12) que a entrada de turistas em Poços de Caldas está liberada a partir deste final de semana.

Em coletiva, o chefe do executivo anunciou que a decisão foi tomada após a adesão do município ao programa Minas Consciente. Poços foi classificada na onda amarela pela macrorregião, o que possibilita a flexibilização de diversos setores, entre eles, o turismo.

Com isso, os hotéis poderão ser reabertos, mas com até 40% de sua capacidade total. Além disso, os hóspedes devem ser instruídos a colocarem um selo de identificação no veículo. O serviço pode ser feito na sede da Guarda Municipal (antiga Estação Fepasa), no horário de 8h às 11h30 e de 13h30 às 17h, ou nas barreiras sanitárias instaladas no Bortolan, na Saturnino de Brito e Avenida Wenceslau Braz (próximo ao Ceasa).

As barreiras vão continuar durante o dia e a temperatura de todos os visitantes vai ser verificada. Se houver qualquer sintoma de Covid-19, os turistas podem ser encaminhados ao hospital de campanha da cidade.

Os pontos turísticos vão continuar fechados, com o objetivo de evitar aglomeração.

Funcionamento Bares

Doze bares, restaurantes e lanchonetes vão ter horário de funcionamento livre. Porém, os estabelecimentos devem continuar seguindo as recomendações sanitárias, como uso de máscara, distanciamento social, higienização das mesas e disponibilização de álcool gel.