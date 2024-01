Homem morre soterrado em Poços de Caldas

Um pedreiro de 54 anos, morreu soterrado durante uma obra no bairro Caio Junqueira, na zona leste de Poços de Caldas. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira,26.

O Corpo de Bombeiros e a equipe do Samu compareceram ao local e confirmaram o óbito. A Perícia também foi acionada.

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros o local é úmido e com muita argila o que ocasionou o deslizamento do barranco na hora da escavação.

O caso será investigado.

