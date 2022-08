Projeto “Cinema na Pele” forma 70 alunos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde junho, alunos da rede pública de ensino de Poços de Caldas têm tido a oportunidade de participar de uma imersão com a maior produtora de cinema do Sul de Minas, a Alterea Filmes, uma das maiores maquiadoras do país, Wanessa Brazil e nomes consagrados da comunicação na região, sob coordenação do cineasta Bruno Benetti.

Integrando o projeto “Cinema Na Pele”, os estudantes participaram de oficinas que propuseram uma experiência sensorial e profissional a respeito do que é o audiovisual praticado na região. Idealizado pelo Instituto Benetti, o projeto atingiu 70 jovens, em sua primeira temporada, seguindo o ideal da entidade de fomentar o potencial do cinema na geração de emprego e renda a artistas. Os estudantes serão certificados nesta semana.

Segundo o responsável pelo Instituto, Bruno Benetti, o objetivo foi falar sobre desafios, pautas em voga e soluções inerentes ao trabalho de um artista iniciante e que irá construir, através das oficinas do projeto, sua identidade criativa e lugar no mercado de trabalho.

Ao todo, foram quatro oficinas desenvolvendo maneiras inovadoras de trabalhar a assinatura digital individual de cada jovem artista. Foram cerca de 40 horas letivas, criando suas próprias obras e recursos. O projeto ocorreu na Escola Padrão, na Zona Sul da cidade, e pretende se ampliar a outras instituições da educação pública de Poços.

“Estamos muito felizes com o retorno dos alunos e os resultados dos trabalhos que eles produziram através das oficinas. O projeto buscou a formação teórica aliada à prática e tivemos, inclusive, uma visita a TV Poços para que eles pudessem acompanhar, na prática, o trabalho de uma TV. Nosso objetivo é ampliar as ações do ‘Cinema na Pele’ e estamos em busca de incentivos para abrir novas turmas”, destaca Bruno Benetti.

Foram realizadas as oficinas: Sua ideia em prática: Produção de audiovisual, com Bruno Benetti; Segredos da Maquiagem no Cinema, com Wanessa Brazil; 5 Pontos Para Criar Imagens Incríveis, com Lucio Carvalho; Não adianta viralizar, se você não sabe comunicar, com Carol Affonso.

Nesta sexta-feira (12), acontece a exibição dos trabalhos de conclusão de curso e a certificação dos alunos. O projeto Cinema na Pele é patrocinado pela Prefeitura de Poços de Caldas, através do Edital de Concessão de Patrocínios da Secretaria Municipal de Cultura, em uma iniciativa do Instituto Benetti, em parceria com a Alterea Filmes e a Makeup Brazil. Mais informações estão disponíveis no site www.institutobenetti.org ou pelo telefone: 35 9 9886-9529.