7° Festa “Itália Per Sempre” tem início nesta quinta-feira (26)

O Parque José Affonso Junqueira recebe, a partir desta quinta-feira (26), a 7ª edição da Festa “Italia Per Sempre”. O evento é organizado pelo Círculo Ítalo Brasileiro do Sul de Minas, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

A festa vai até domingo (29), no período da tarde e da noite, durante todos os dias, com muita comida típica, bebidas, apresentações de música e dança, além de exposições. A praça de alimentação tem participação de entidades beneficentes de Poços de Caldas e o cardápio conta com diversas opções de massas, doces e sorvetes.

O principal objetivo da festa é valorizar a cultura italiana, trazendo comidas e músicas do país. A edição também contará com presença de voluntários do Family Search, que vão orientar sobre como fazer pesquisa genealógica na internet.