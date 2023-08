Câmara fará entrega do Diploma Jacques Rodrigues de Carvalho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na próxima sexta-feira (25), às 19h30, a Câmara de Poços realiza uma sessão solene para entrega do Diploma Jacques Rodrigues de Carvalho de Mérito Voluntário. O evento atende à Resolução n. 893, de iniciativa do vereador Flávio Togni de Lima e Silva (PSDB).

O objetivo da solenidade é reconhecer e homenagear pessoas nascidas ou radicadas no município e que, há no mínimo cinco anos, contribuem de forma voluntária e filantrópica com causas sociais, ambientais e educacionais. Em 2023, receberão do Diploma: Adilson Dorvalino Fernandes, André Luís Marinho de Lúcia, Carlos Eduardo Almeida, Caroline Moraes de Freitas, Célio Eides de Carvalho, Cláudia Regina Gomes Rocha, Dulciene do Carmo Borges, Gisélia Carmo de Carvalho, Jair Horácio Ferreira, José Benedito Gonçalves, Leonice Mariana Trindade, Márcio Luciano Pereira e Marilda D’Ambrosio.

Os eventos do Legislativo são transmitidos pela Internet, nas páginas do Facebook e YouTube.