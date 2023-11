Barragem Saturnino de Brito | Simulado de emergência foi realizado na quarta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ação aconteceu nas imediações do centro da cidade e estava sendo divulgada desde a semana passada

Conforme definido no simulado de escritório, realizado na sede da DME no dia 31 de outubro, equipes de resgate e salvamento, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU, participaram da simulação de emergência, para atendimento ao Plano de Segurança de Barragem (PSB) e ao Plano de Ação Emergencial (PAE) da Barragem Saturnino de Brito. A barragem foi construída na década de 30, tendo por objetivo evitar a ocorrência de alagamentos no centro da cidade. Na atualidade, o local é devidamente monitorado pela DME.

Diferentemente dos outros simulados já realizados, das Barragens Bortolan e Cipó, em que as ações foram concentradas em pontos específicos, nesse caso os deslocamentos para eventual resgate foram feitos em diversos pontos da região central, para tornar o simulado ainda mais realista, sendo a reunião de fechamento realizada no Tiro de Guerra.

De acordo com o cadastro prévio de propriedades e população, o evento colocou em prática como funcionariam os contatos e o tempo para chegar aos possíveis locais afetados pela água da barragem. Serão instaladas placas de sinalização, indicando rotas de fuga e pontos de encontro para a população, procedimentos necessários para o auto salvamento.

“Tentamos não impactar o cotidiano das pessoas, ainda mais por envolver o centro. Além do cumprimento da legislação, trata-se de uma medida de segurança, com uma área extensa envolvida. O intuito é informar a população e mobilizar as equipes necessárias, para que todos saibam como agir em uma hipotética situação emergencial”, explica Fábio Zincone, coordenador do PAE da Saturnino de Brito.