Barreiras Sanitárias continuam funcionando mesmo após liberação do turismo

As barreiras, montadas nas principais entradas de Poços de Caldas, nas regiões oeste, leste e sul, continuam seus trabalhos, para fins de controle e monitoramento de pessoas e veículos, durante a pandemia provocada pelo Covid-19. Não haverá proibição de entrada no município, mas uma fiscalização com fins sanitários, inclusive com aferição de temperatura dos visitantes.

As barreiras sanitárias são coordenadas e orientadas pela Secretária Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal e agentes de Trânsito, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Todas as pessoas que pretendam ingressar no município de Poços de Caldas abordadas pela equipe da barreira, deverão apresentar perante as autoridades de fiscalização, documentos de identificação pessoal, comprovante de endereço residencial e outros documentos, se for o caso, a critério da fiscalização, bem como se submeterem à aferição de temperatura. Caso ocorra alguma alteração, o turista ou morador são encaminhados ao Ambulatório de Covid-19, localizado no centro da cidade, à rua Paraíba, 672.

Para fins de identificação dos veículos e controle nas barreiras sanitárias, será utilizado o Selo Covid-19, com a seguinte classificação: Selo Covid-19 verde: para pessoa residente em Poços de Caldas que tenha seu veículo com registro de licenciamento proveniente de outro município; Selo Covid-19 amarelo: para pessoa que resida e que tenha seu veículo com registro de licenciamento em outro município, mas que trabalha em Poços de Caldas; Selo Covid-19 vermelho: para visitantes.

O selo é de uso obrigatório para todos os veículos cujo registro de licenciamento seja proveniente de outro município, e poderá ser colocado pelas equipes das barreiras sanitárias, bem como no posto de atendimento localizado na Estação Fepasa/Mogiana, no centro da cidade.

Para os turistas, a equipe da barreira sanitária colherá as informações sobre hospedagem do visitante, que terá autorizada a permanência de três dias na cidade, prorrogáveis por mais três. O visitante que vier a Poços sem hospedagem, apenas a passeio de um dia, também terá acesso e passará pelas orientações na barreira.

Neste primeiro momento de reabertura do Turismo, fica vedada a entrada de vans e ônibus de excursões na cidade. Os hotéis devem trabalhar com 40% de sua capacidade. Bares e restaurantes passam a trabalhar com horário livre, mas respeitando as regras de distanciamento e higienização, com 30% de ocupação das mesas. O uso de máscaras continua obrigatório nos estabelecimentos comerciais, nas ruas e nas áreas comuns dos hotéis. Os pontos turísticos permanecem fechados, assim como o Parque Municipal. O serviço de charretes também está suspenso.